Binz tặng 100 vé cho antifan, cầu thị thật sự hay chơi trội?

Clip Binz trả lời việc mời những người ghét anh đến concert.

"Nếu xem xong show vẫn chưa thấy thuyết phục, các bạn có thể quay về làm công việc các bạn đã làm nhiều năm qua đó là mang Binz lên mạng đả kích. Nếu thích, chúng ta có thể trở thành bạn, chia sẻ âm nhạc với nhau. Một người bạn lúc nào cũng hơn 1 kẻ thù hết.

Nên rất mong các bạn sẽ đến xem để Binz có thêm 1 lần nữa chứng minh với các bạn rằng tôi đã làm việc chăm chỉ với âm nhạc và không đáng ghét đến như vậy".