Bình tĩnh khi thấy con chậm nói, không giao tiếp

Tùy theo vấn đề trẻ gặp phải, người thân cần bên cạnh giúp trẻ vượt qua. Đặc biệt can thiệp sớm trước 3 tuổi trẻ sẽ có nhiều cải thiện, bắt kịp với những trẻ khác, nếu gia đình phát hiện quá trễ khi trẻ đã quá 6 tuổi thì rất khó khăn. Nhất là giai đoạn trẻ vào lớp Một, từ chậm nói, trẻ thường gặp trở ngại từng phần như tiếp thu bài giảng, giao tiếp với bạn bè, diễn đạt cảm xúc… ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của trẻ.

Đối với trẻ chậm nói do ít có sự giao tiếp như được gửi đi giữ trẻ trong một thời gian dài thay vì đến trường mầm non; ở nhà cùng ông bà, người giúp việc, ít được nói chuyện nên gặp các vấn đề về ngôn ngữ, giao tiếp. Từ đó, trẻ gặp khó khăn trong việc nghe, phản xạ theo lời nói, thậm chí không có nhu cầu thể hiện cảm xúc, hành động tương tác của mình.

Trường hợp này, cha mẹ, người thân cần tích cực tiếp xúc, chơi các hoạt động tương tác hai chiều, trò chuyện cùng con để trẻ phát triển ngôn ngữ, khuyến khích trẻ nói, khen ngợi khi trẻ trả lời đúng… Nếu được, hãy gửi trẻ đến các lớp mẫu giáo để trẻ tiếp xúc với bạn bè đồng trang lứa sẽ có sự tiến bộ nhanh hơn.

“Còn khi trẻ gặp nhiều vấn đề cùng lúc, gia đình nên phối hợp với bác sĩ, chuyên viên tâm lý, giáo viên mầm non và giáo viên can thiệp giáo dục đặc biệt… thay vì liên tục đưa trẻ đến nhiều nơi sẽ kéo dài thời gian can thiệp ở trẻ. Có phụ huynh còn cho rằng nên cho trẻ uống thuốc bổ não, cho trẻ đo điện não, chụp CT đầu để… tìm khiếm khuyết, điều này vô tình trì hoãn “thời gian vàng” trong can thiệp các rối loạn của trẻ”, thạc sĩ Hải Uyên nói thêm.

Phạm An