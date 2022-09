Bình Thuận lần đầu tiên mở phiên tòa xét xử trực tuyến

17 phút trước Du lịch online

Tại Khu du lịch Tà Pạ - Soài Chek, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang), UBND huyện Tri Tôn phối hợp với Câu lạc bộ Khinh khí cầu Việt Nam tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu Tri Tôn năm 2022 nhằm chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Lễ Sen Dolta của đồng bào Khmer và 190 năm tỉnh An Giang hình thành và phát triển (1832-2022). Sự kiện thu hút hàng ngàn du khách trong và ngoài tỉnh An Giang đến tham quan, trải nghiệm.