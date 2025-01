Binh sĩ Hàn Quốc ngăn điều tra viên thực thi lệnh bắt Tổng thống Yoon Suk-yeol

Các điều tra viên đã bắt đầu thực thi lệnh bắt giữ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, nhưng họ đang bị ngăn chặn bởi binh sĩ quân đội và lực lượng cận vệ của ông Yoon. Theo Yonhap, trong sáng ngày 3/1 (giờ địa phương), Văn phòng Điều tra Tham nhũng đối với quan chức cấp cao Hàn Quốc (CIO) đã bắt đầu thực thi lệnh bắt giữ với Tổng thống Yoon Suk-yeol, nhằm điều tra việc ban bố thiết quân luật. Đội thực thi lệnh bắt giữ bao gồm 30 điều tra viên của CIO và 120 cảnh sát, đã có mặt tại trước dinh thự của Tổng thống Yoon vào khoảng 7h sáng. Tại đây, họ bị 20 đặc vụ của Cơ quan An ninh Tổng thống chặn bên ngoài hàng rào dinh thự. Sau khoảng 1 tiếng giằng co, các điều tra viên của CIO đã có thể tiến vào trong. Ảnh: Yonhap Ảnh: Yonhap Tuy vậy, các điều tra tiếp tục bị ngăn cản bởi các binh sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Phòng vệ Thủ đô bên trong dinh thự. Phải đến khoảng 10h sáng, nhóm điều tra mới có thể vượt qua đơn vị quân đội, và đang tiếp tục đối mặt với lực lượng cận vệ của Tổng thống Yoon. Đại diện của CIO đã xuất trình lệnh bắt và khám xét cho Cơ quan An ninh Tổng thống, nhưng bị từ chối hợp tác. Cơ quan này viện dẫn Đạo luật Cơ quan An ninh Tổng thống, khẳng định dinh thự là "khu vực an ninh". Ảnh: Yonhap Ảnh: Yonhap Ngoài các đơn vị bảo vệ, việc bắt giữ của CIO cũng gặp khó khăn vì đám đông người ủng hộ của ông Yoon tụ tập trước cửa dinh thự. Dù không có đụng độ, nhưng đám đông cũng khiến quá trình tiến vào dinh thự bị chậm lại. Về phía ông Yoon, đội ngũ luật sư của Tổng thống Hàn Quốc gọi lệnh bắt giữ là "bất hợp pháp", tuyên bố sẽ thực hiện những hành động pháp lý phù hợp.