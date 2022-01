Bình quân hơn 175 tỷ đồng/km cao tốc Bắc - Nam đã hợp lý chưa?

Your browser does not support the audio element.

Kiểm toán tính vốn đầu tư cao tốc Bắc - Nam rẻ hơn 16.000 tỷ đồng

Chiều 6/1, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án xây dựng công trình đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Bên cạnh một số nội dung về nguồn vốn, GPMB, tiến độ giải ngân, một số đại biểu đề nghị Bộ Giao thông Vận tải đề nghị làm rõ về suất đầu tư dự án.

Theo đại biểu Tô Việt Phương - đoàn Sơn La - công nghệ làm đường hiện nay đã khác nhiều rồi, do vậy con số tổng mức đầu tư cũng cần được xem xét lại.

Ông Hoàng Thanh Tùng - đoàn đại biểu Sóc Trăng - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội phát biểu tại tổ (Ảnh: Quốc Chính).

Cũng đề cập tới suất đầu tư, ông Hoàng Thanh Tùng - đoàn đại biểu Sóc Trăng - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nhắc tới ý kiến của Kiểm toán Nhà nước.