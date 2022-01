Bình Phước: Tài liệu bị niêm phong, chưa thể kiểm tra quà Việt Á tặng CDC

Your browser does not support the audio element.

Ngày 4/1, theo lãnh đạo Sở Y tế Bình Phước, cơ quan này đã dừng việc thành lập hội đồng xem xét việc ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Bình Phước nhận quà của Công ty Việt Á như dự kiến trước đó.

Nguyên nhân, do Bộ Công an đang làm việc với CDC Bình Phước và cá nhân liên quan. Quà hay vật phẩm và các tài liệu liên quan công an đã niêm phong và đang điều tra làm rõ.