Bình Phước: Sát hại chủ nợ, giấu thi thể trong thùng phi

Đến ngày 2/7, Cơ quan công an nhận được trình báo của gia đình anh T. về việc anh mất tích từ ngày 30/6 đến nay. Công an huyện Đồng Phú, công an xã Đồng Tâm đã vào cuộc xác minh.

Qua truy xét, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Lê Đức Đông có biểu hiện nghi vấn nên mời về cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan công an, Đông khai nhận chính là thủ phạm sát hại anh T. sau đó chôn thi thể để phi tang.

Hoàng Thọ