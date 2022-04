Bình Phước: Giải quyết dứt điểm tình trạng người dân chen lấn để giải quyết hồ sơ đất đai

Người dân xếp hàng làm hồ sơ đất đai tại Chi nhánh văn phòng đất đai ở Chơn Thành. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đề nghị Giám đốc Công an tỉnh khẩn trương thành lập tổ công tác hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Chơn Thành và các địa phương khác có đông người dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính (nếu có).



Qua đó, lực lượng chức năng hỗ trợ địa phương, đơn vị trong quá trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Công an các địa phương tăng cường nắm tình hình, không để xảy ra tình trạng người dân, doanh nghiệp tự phát lập các điểm môi giới, buôn bán bất động sản trên các tuyến đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn giao thông...; xử lý nghiêm theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm (nếu có).



Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Chơn Thành chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ khẩn trương thực hiện các phương án sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và bộ phận một cửa của huyện Chơn Thành để phục vụ tốt nhất nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp.



Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Phước, trong thời gian tới, đơn vị sẽ thống nhất với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh chia việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính theo từng xã; tiếp nhận hồ sơ cả thứ Bảy, Chủ nhật để tránh tình trạng người dân tập trung quá đông, phải chờ đợi lâu, dẫn đến chen lấn, xô đẩy, gây mất an ninh trật tự.



Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đề nghị người dân, doanh nghiệp phối hợp, thực hiện hiệu quả các giải pháp của Sở Tài nguyên và Môi trường, tăng cường nộp hồ sơ trực tuyến đã được cung cấp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh để được phục vụ tốt nhất.



Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip, bài viết kèm hình ảnh hàng trăm người dân chen chúc, xô đẩy, giành giật vị trí bốc số thứ tự làm hồ sơ giải quyết các thủ tục đất đai tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Chơn Thành. Ngay khi nhân viên văn phòng mở cửa, dòng người ùa vào như “ong vỡ tổ”, tranh giành vị trí xếp hàng, số thứ tự làm hồ sơ. Một số người do quá vội đã ngã lăn ra đất... Các bài viết, đoạn clip đã thu hút hàng ngàn lượt thích, chia sẻ và bình luận của cộng đồng mạng với nhiều ý kiến trái chiều.