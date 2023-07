Bình Phước: Bắt giữ nhân viên Công ty cao su Đồng Phú nghi hiếp dâm trẻ em

Lúc này, trong nhà không có người lớn nên Tuấn đã khống chế em N., thực hiện hành vi hiếp dâm. N. chống trả, lợi dụng sơ hở đã thoát khỏi và hô hoán mọi người xung quanh.

Sau đó, gia đình đã trình báo công an địa phương. Nhận tin báo, Công an xã Thuận Phú cùng Công an huyện Đồng Phú đã có mặt, khám nghiệm hiện trường, mời Tuấn đến trụ sở làm việc.