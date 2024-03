Bình luận 1 câu ngắn về con trai cả, Tăng Thanh Hà "lộ rõ" hình ảnh bà mẹ tâm lý, dành nhiều thời gian cho con

Tăng Thanh Hà hiện là một trong những sao nữ có cuộc sống viên mãn nhất showbiz Việt. Cô không chỉ có sự nghiệp thành công mà còn có gia đình hạnh phúc bên chồng và 3 con đủ nếp, đủ tẻ. Nàng "ngọc nữ" của màn ảnh Việt không chia sẻ quá nhiều hình về các con nhưng lần nào chia sẻ cũng khiến người hâm mộ xuýt xoa về cách dạy con.

Cách đây không lâu, Tăng Tanh Hà chia sẻ một tấm ảnh chụp cùng con trai cả Richard. Cô viết trên trang cá nhân: "My firstborn, my friend, and my greatest source of happiness. I am beyond blessed to have you in my life, and I will forever treasure the special bond we share". (Tạm dịch: Con đầu lòng của tôi, người bạn của tôi và là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi. Mẹ may mắn khi có con trong đời và mẹ sẽ mãi mãi trân trọng sự gắn kết đặc biệt mà chúng ta dành cho nhau. Mẹ yêu con).