Bình Gold 'bóng gió' giữa ồn ào bị VTV chỉ trích dung tục

Rhymastic, Bình Gold và Phí Phương Anh là những người bị VTV chỉ đích danh nhằm phê phán các sản phẩm âm nhạc "rác"

Cụ thể, Bình Gold cùng MV Lái Máy Bay, chương trình cho hay: "Những hình ảnh và ca từ này có thể khiến bất cứ ông bố, bà mẹ nào rùng mình lo sợ nếu con mình xem và học theo. Thế nhưng những sản phẩm ấy lại đường hoàng tồn tại trên MXH cả năm qua với hàng chục triệu lượt xem".



Hình ảnh trong MV "Lái Máy Bay" của Bình Gold bị VTV chỉ trích là có hình ảnh, ca từ dung tục

Sau khoảng 2 ngày sự việc gây ồn ào, đến sáng ngày 1/10, Bình Gold bất ngờ có động thái đầu tiên trên trang cá nhân. Theo đó, nam rapper đã thay đổi hình ảnh đại diện cùng dòng trạng thái bằng tiếng Anh: "Remember, believe that you are a good person" (Tạm dịch: Nhớ rằng, hãy tin bạn là một người tốt.)