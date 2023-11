Bình Dương: Truy tìm người đăng dòng chữ lạ trên bảng điện tử cổng chào

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, mạng xã hội xôn xao hình ảnh một bảng điện tử trên cổng chào xã nông thôn mới An Sơn (ấp Phú Hưng, xã An Sơn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) có dòng chữ "Nhà cái đến từ châu Phi", thay thế cho nội dung tuyên truyền từ trước tới nay.

Sau khi phát hiện, người dân đã thông báo cho chính quyền địa phương để tắt bảng điện tử. Dòng chữ nói trên chỉ xuất hiện khoảng 10 phút.

Nguyên Thảo