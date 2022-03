Bình Dương: Một thị xã liên tiếp xảy ra nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em

Chiều ngày 25/3, Công an thị xã Tân Uyên, Bình Dương cho biết thời gian qua tình hình tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Dương nói chung và thị xã Tân Uyên nói riêng tiếp tục diễn biến phức tạp. Những vụ án xâm hại tình dục trẻ em đã để lại hậu quả nặng nề cho xã hội, nhất là bản thân các em gái và người thân của họ.



Theo Công an thị xã Tân Uyên, trong 3 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn thị xã đã xảy ra 6 vụ xâm hại tình dục trẻ em, trong đó có 4 vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi, đáng báo động là có vụ người bị hại mới chỉ có 5 tuổi; 2 vụ giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.



Cơ quan chức năng cho hay, những vụ án xâm hại tình dục trẻ em xuất phát từ các nguyên nhân chủ yếu như trẻ em gái ở nhà, ở phòng trọ không có sự trông coi của cha mẹ, người thân trong gia đình,…



Bên cạnh đó sự xuống cấp về đạo đức xã hội, ảnh hưởng nặng nề từ những ấn phẩm, trò chơi nhạy cảm, phim ảnh ngoài luồng có tính chất đồi trụy,…



Ngoài ra, trẻ em gái quan hệ yêu đương sớm, thiếu sự quản lý, chăm sóc của gia đình dẫn đến bị dụ dỗ xâm hại,…

Ảnh minh hoạ

Công an khuyến cáo, để chủ động phòng chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, các bậc phụ huynh, cha mẹ, chủ cơ sở trọ, nhà nghỉ cần thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa như không để trẻ em gái ở nhà, ở phòng trọ một mình; không giao con cho những người không thân thích quản lý, trông coi; nên quan tâm đến cả trẻ em xung quanh nơi mình sinh sống, làm việc để kịp thời phát hiện, bảo vệ các cháu khỏi hành vi xâm hại của đối tượng.



Đồng thời, cần hướng dẫn con em các kỹ năng tự bảo vệ, phòng ngừa hành vi xâm hại trước các đối tượng xấu. Luôn quan tâm đến các mối quan hệ của con em, không để con em giao du, kết bạn với các đối tượng xấu; giáo dục con em kiến thức sức khỏe về giới tính và nhận thức được hậu quả, tác hại của việc quan hệ tình dục sớm.



Công an cũng đề nghị chủ cơ sở nhà trọ, nhà nghỉ, cần nâng cao trách nhiệm trong quản lý người ở trọ, người thuê lưu trú, kiểm tra giấy tờ tùy thân, ghi lại thông tin những người thuê trọ, nhà nghỉ và đăng ký các trường hợp lưu trú tại Công an địa phương theo đúng quy định của pháp luật. Khi phát hiện các trường hợp em gái nghi vấn bị xâm hại tình dục tại cơ sở lưu trú, cần ngăn chặn và thông báo cho Công an địa phương.