Bình Dương, Hoàng Anh Gia Lai từng bước hoàn thiện đội hình cho V.League

Tiền đạo Paul-Georges Ntep của TPHCM là một trong những ngoại binh được chú ý nhất tại V.League 2023-2024. Ảnh: CLB TPHCM

Đương kim vô địch Công an Hà Nội cũng sẵn sàng cho việc bảo vệ danh hiệu, khi chiêu mộ thêm một số tân binh chất lượng là tiền vệ Lê Phạm Thành Long, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh và tiền đạo Geovane. Những bổ sung này sẽ làm tăng chất lượng, chiều sâu cho đội hình đội Công an Hà Nội, vốn đã đầy rẫy ngôi sao như Quang Hải, Tấn Tài, Đoàn Văn Hậu, Filip Nguyễn, Vũ Văn Thanh…Theo điều lệ, V.League 2023-2024 sẽ khởi tranh ngày 20.10. Tuy nhiên, thời gian chuyển nhượng của giai đoạn 1 còn kéo dài đến ngày 4.11. Do đó, các đội bóng vẫn có quyền thay thế cầu thủ (đặc biệt là ngoại binh) nếu thi đấu không thành công sau 1-2 vòng đầu tiên.