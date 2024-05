Bình Dương: Giá măng cụt tăng cao do sản lượng giảm mạnh

(Nguồn: TTXVN)

Năm nay, tình hình thu hoạch măng cụt tại Bình Dương, đặc biệt ở khu vực Lái Thiêu, thành phố Thuận An, có nhiều biến động lớn.

Khác với các năm trước, dọc các tuyến đường thuộc địa phận Lái Thiêu không còn tràn ngập quả măng cụt, nguyên nhân chính là do thời tiết nắng nóng kéo dài, khiến năng suất và sản lượng măng cụt giảm mạnh từ 70-80%.

Măng cụt từ lâu đã được coi là trái cây đặc sản của vùng Đông Nam Bộ và riêng tại Thuận An, Bình Dương, măng cụt Lái Thiêu nổi tiếng với hương vị thơm ngon đặc biệt.

Tuy nhiên, ông Trần Văn Viễn, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp An Sơn (xã An Sơn, thành phố Thuận An), cho biết do diện tích trồng măng cụt ở Bình Dương và các tỉnh, thành khác khá nhỏ, nên khi gặp thời tiết bất lợi, sản lượng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.