Bình Dương: Cô gái 24 tuổi tử vong trong phòng trọ, nghi do bạn trai đánh

Chiều 28/8, đại diện Công an TP Thuận An (Bình Dương) cho biết, đơn vị đang tạm giữ thanh niên 24 tuổi để lấy lời khai vì nghi ngờ người này liên quan đến cái chết của bạn gái. Nạn nhân là chị L.T.M.K. (24 tuổi, quê An Giang).

Khu trọ nơi xảy ra vụ việc.