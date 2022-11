Bình Dương chính thức chuyển vụ bà Nguyễn Phương Hằng cho Công an TPHCM

Trên cơ sở đó, ngày 22/4, Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương khởi tố vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng.

Sau khi nhận đơn, cơ quan công an đã làm việc với các cá nhân, thu thập 53 buổi livestream và tiến hành các bước trưng cầu giám định. Công an tỉnh Bình Dương xác định bà Nguyễn Phương Hằng có những phát ngôn thiếu chuẩn mực đạo đức, xúc phạm nhân phẩm, danh dự người khác.

Tuy nhiên, tháng 3/2022, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Phương Hằng để điều tra về cùng tội danh.

Vì vậy, Công an tỉnh Bình Dương đã có văn bản trao đổi với Công an TPHCM theo hướng báo cáo Bộ Công an cho nhập vụ án để Công an TPHCM điều tra. Sau đó, Công an TPHCM đã yêu cầu Công an tỉnh Bình Dương bổ sung một số nội dung liên quan.

Đến nay, một số nội dung này đã được Công an tỉnh Bình Dương làm rõ nên chính thức chuyển hồ sơ vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM điều tra.