Bình Dương chi nhầm tiền hỗ trợ Covid-19

Tối 22/10, Phó giám đốc Sở LĐTB&XH Bình Dương Phạm Văn Tuyên xác nhận các địa phương trên địa bàn đã chi nhầm tiền hỗ trợ Covid-19 cho người lao động nên buộc phải thu hồi.



Theo ông Tuyên, tình trạng trên xảy ra do một số người đã kê khai thêm danh sách nhận tiền hỗ trợ vào thời điểm tỉnh đẩy nhanh tiến độ chi hỗ trợ cho người lao động.



"Quá trình lập danh sách chi hỗ trợ cho các nhà trọ và nhu yếu phẩm được giao cho các tổ, khu phố, lập danh sách xong là chi ngay. Có thể người lao động đã khai thêm bạn bè vào danh sách để nhận hỗ trợ", lãnh đạo Sở LĐTB&XH Bình Dương nói và cho biết sẽ rà soát lại.



Ngoài ra, tỉnh cũng chi 1,5 triệu đồng/người cho đối tượng lao động tự do. Tuy nhiên, nhiều người trong diện này thực chất là lao động của các doanh nghiệp. Sau khi hưởng 1,5 triệu đồng thông qua gói hỗ trợ lao động, những người này tiếp tục hưởng gói tạm hoãn 3,7 triệu đồng thông qua bảo hiểm xã hội. Do đó, qua đối chiếu dữ liệu, Sở LĐTB&XH phát hiện danh sách người nhận tiền hỗ trợ bị trùng lặp.

TP Thuận An phát gạo cho người ở trọ. Phó giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Bình Dương cho rằng nếu người lao động hưởng tiền hỗ trợ theo diện lao động tự do, đồng thời hưởng tiếp tiền hỗ trợ từ bảo hiểm xã hội thì đây là hành vi gian dối. Người lao động buộc phải trả lại 1,5 triệu đồng, sau đó tỉnh mới phê duyệt cho hưởng khoản hỗ trợ thông qua bảo hiểm.



Tổng số tiền mà tỉnh chi nhầm cho người dân bao gồm tiền hỗ trợ người ở trọ 800.000 đồng/người (300.000 đồng tiền thuê trọ và 500.000 đồng tiền nhu yếu phẩm) trong đợt giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và 1,5 triệu đồng/người tiền chi cho đối tượng lao động tự do.



Ông Tuyên khẳng định đối với những trường hợp đã chi nhầm tiền hỗ trợ Covid-19, chi không đúng đối tượng sẽ phải thu hồi. Tuy nhiên, địa phương chưa xác định được con số cụ thể.



UBND tỉnh Bình Dương cũng đang rà soát những người chưa được nhận hỗ trợ theo chế độ để chi trả.