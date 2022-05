'Binh đoàn' xe tải cày nát đường nối 2 khu kinh tế, dân mang thùng phuy chặn xe

Mặt đường nát bét do "binh đoàn" xe tải lưu thông với mật độ dày đặc.

Như VTC News phản ánh, gần một năm nay, mặt đường của tuyến đường nối 2 khu kinh tế Dung Quất và khu kinh tế Chu Lai xuất hiện chi chít ổ gà, ổ voi và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất lớn. "Mỗi ngày, tôi di chuyển qua đoạn đường này ít nhất 2 lần và khi nào cũng chạy với tốc độ rất chậm để đảm bảo an toàn. Tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp té ngã sấp mặt vì lái xe lọt xuống ổ voi, ổ gà đọng nước" - anh L.T.Q. (trú thôn Trung An, xã Bình Thạnh) chia sẻ.

Cũng theo anh Q., nguyên nhân đoạn đường trên xuống cấp ngày một nghiêm trọng là do xe tải chở đất đá từ khu kinh tế Dung Quất và vận chuyển đến các bãi chứa thải. Để cảnh báo cho những phương tiện như mô tô, xe gắn máy, người dân địa phương dùng các vật dụng như vỏ thùng bia, cành cây chắn ở khu vực nguy hiểm.

Ông Lương Trọng Nguyên, Phó trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi xác nhận, nửa năm nay, nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất tiến hành san lấp mặt bằng tại khu vực đồi núi để mở rộng dự án.