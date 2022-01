Bình Định: Trung tá công an bị nhóm người chặn xe ô tô, hành hung

Sáng 18/1, Công an phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết vừa chuyển đơn trình báo của Trung tá Đ.H.V. (46 tuổi, công tác tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Bình Định) đến Công an phường Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn để xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, ông Đ.H.V. có đơn trình báo gửi Công an phường Nguyễn Văn Cừ về việc bị một nhóm người hành hung và đập phá ô tô.