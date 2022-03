Bình Định siết hoạt động đường thủy sau vụ lật ca nô ở biển Cửa Đại

Vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường thủy nội địa từ Cù Lao Chàm - Cửa Đại (tỉnh Quảng Nam) ngày 26/2 vừa qua một lần nữa cảnh báo các tỉnh, thành phát triển du lịch biển, đảo không được phép lơ là, chủ quan trong công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, nhất là mùa "cao điểm" đông khách du lịch.

Cấm vận chuyển hành khách khi gió to, sóng lớn

Lực lượng chức năng cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính 12 trường hợp vi phạm như: thiếu trang thiết bị an toàn; đón trả khách không đúng nơi quy định; phương tiện hết hạn đăng kiểm; đình chỉ hoạt động 2 bến đò, một phương tiện không đảm bảo đủ điều kiện để vận tải hành khách. Đồng thời, yêu cầu các chủ phương tiện vận tải khách du lịch phải ký cam kết chấp hành đúng quy định đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Trao đổi về vấn đề này, Trung tá Nguyễn Hồng Vang cho hay, không phải từ sau vụ lật ca nô thương tâm tại biển Cửa Đại (tỉnh Quảng Nam) mà đây là công việc thường xuyên, rất quyết liệt của đơn vị. Hàng ngày, hàng tuần, lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại các bến đò ngang chở khách, đặc biệt là áo phao cứu sinh phải được trang bị đầy đủ.

Đối với các phương tiện ca nô, tàu cao tốc chở khách du lịch, khi các phương tiện ca nô hạ thủy vào mùa du lịch đều phải được kiểm tra, chiếc nào không đủ điều kiện phải đình chỉ hoạt động. Đồng thời, yêu cầu chủ phương tiện phải đăng ký, đăng kiểm, bằng cấp, chứng chỉ đầy đủ thì mới được hoạt động.

Theo Trung tá Nguyễn Hồng Vang, thời gian tới, đơn vị sẽ rà soát tất cả những bất cập trên đường thủy nội địa để tham mưu giám đốc công an tỉnh có kiến nghị các cơ quan, ban ngành vào cuộc để khắc phục.

"Chúng tôi phối hợp rất chặt chẽ với Trạm kiểm soát Biên phòng Mũi Tấn, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định, nếu thời tiết có sóng to, gió lớn thì kiên quyết không cho bất kỳ phương tiện vận chuyển hành khách nào đi xã đảo Nhơn Châu", Trung tá Nguyễn Hồng Vang cho hay.

Trung tá Nguyễn Hồng Vang cũng nhấn mạnh, để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho du khách tham quan, du lịch biển, đảo trong mùa du lịch hè 2022, lực lượng CSGT đường thủy sẽ tích cực phối hợp với Thanh tra giao thông, chính quyền các địa phương tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm đối với các vi phạm liên quan đến giao thông đường thủy, đảm bảo an toàn cho du khách khi đến TP Quy Nhơn - Bình Định.