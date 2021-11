Bình Định: Mưa lớn cô lập 1.000 ngôi nhà, người dân phải sơ tán khẩn cấp

Your browser does not support the audio element.

Chiều 29/11, hàng nghìn hộ dân các xã phía Bắc huyện Hoài Ân và nhiều xã vùng hạ du sông Kôn thuộc các huyện Tuy Phước, Phù Cát, thị xã An Nhơn tỉnh Bình Định đã bị nước lũ cô lập, nhiều vùng ngập sâu trên một mét.

Hàng nghìn ngôi nhà ở huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định bị ngập sâu.

Ông Nguyễn Hữu Khúc - Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân - cho biết, mưa lớn những ngày qua khiến lũ ở thượng nguồn đổ về gây ngập lụt 4 xã phía Bắc huyện này, gồm: Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây, Ân Mỹ, Ân Tín. Đến chiều nay có trên 1.000 nhà dân bị ngập nặng, cô lập.

Nhiều vùng dân cư bị ngập sâu trên một mét. Huyện đã chỉ đạo các địa phương nói trên bố trí lực lượng, phương tiện đến các vùng xung yếu để hỗ trợ người dân.