Bình Định: Khắc phục các sự cố sạt lở do mưa lớn

Trong các ngày 24 và 25/10/2021, Bình Định xảy ra sự cố sạt lở đất, núi tại một số điểm trên địa bàn tỉnh do mưa lớn:

Tại huyện miền núi An Lão, chỉ trong hai ngày có mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ và xuất hiện nhiều điểm sạt lở như: Tại đường tránh hồ Đồng Mít; tuyến đường từ xã An Hòa đi xã An Toàn sạt lở khoảng 1.500 m3 đất và 3 khu dân cư ở xã An Toàn, An Vinh gây thiệt hại ban đầu trên địa bàn huyện hơn 400 triệu đồng. Ngay sau đó, UBND huyện An Lão chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng, đoàn viên thanh niên cùng người dân tham gia khắc phục các sự cố sạt lở đất và tiến hành dọn dẹp, san ủi, nối liền giao thông để người dân đi lại bình thường.