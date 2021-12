Bình Định gỡ chốt kiểm soát Covid-19 trên quốc lộ 1A

Your browser does not support the audio element.

Ngày 10/12, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định thông tin về 249 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới trên địa bàn tỉnh này.

Theo đó, TP Quy Nhơn ghi nhận nhiều nhất với 113 ca, huyện Tuy Phước 63 ca, thị xã An Nhơn 27 ca, Phù Mỹ 16 ca, thị xã Hoài Nhơn 8 ca, Tây Sơn 16 ca, Vân Canh 6 ca.