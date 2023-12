Bình Định đẩy mạnh số hóa, kết nối dữ liệu để phục vụ người dân

Năm 2014, thông qua mạng xã hội Facebook, ông T.V.T (SN 1964, trú huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) biết đến người phụ nữ có tên là Nguyễn Bạch Dương (trú khu Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.HCM), không rõ thân nhân lai lịch. Từ đó, ông T. và bà Dương xuyên liên lạc qua Facebook Nguyễn Bạch Dương (sau đổi tên thành Cynthia Nguyễn).

Bà Dương tự giới thiệu mình là Tiến sỹ, quê Hà Nội, đang sống độc thân và làm việc tại TP.HCM. Bà sử dụng số điện thoại 0984107xxx để liên hệ với ông T.

Ông T. chưa bao giờ đến nơi bà Dương sống, chỉ gặp mặt trực tiếp người phụ nữ này hai lần ở huyện Tây Sơn (Hà Nội) và TP.Đà Lạt (Lâm Đồng). Ông T. cũng được bà Dương hứa sẽ hỗ trợ mở hoạt động kinh doanh.

Từ tháng 2/2023, bà Dương đưa ra lý do đang chữa bệnh ung thư tuỷ tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), cọc tiền ô tô và cần chi phí để làm thủ tục mua bán bất động sản tại TP.Đà Lạt nên nhiều lần hỏi mượn tiền ông T. Vì tin tưởng, ông đã chuyển 131 lần với tổng số tiền hơn 3,1 tỷ vào 2 số tài khoản bà Dương đưa.

Tuy nhiên, sau đó, người phụ nữ này dần cắt đứt liên lạc với ông T. Đến tháng 7/2023, ông T. tìm đến Bệnh viện Chợ Râỹ để xác minh thông tin mới biết mình đã bị lừa. Ông trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Tại thời điểm đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã ra công văn yêu cầu nhà mạng viễn thông cung cấp thông tin chủ thuê bao số điện thoại 0984107xxx, mà đối tượng Nguyễn Bạch Dương sử dụng để liên lạc với ông T. Khi có được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định tiến hành rà soát người đứng tên căn cước công dân (CCCD) đăng ký số điện thoại này trong dữ liệu dân cư quốc gia tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (PC06), Công an tỉnh Bình Định.

Kết quả, người sử dụng số thuê bao là Nguyễn Thị Thuý Nga (SN 1973, trú phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã triệu tập đối tượng Nga để làm việc. Qua đó, xác định bà Nga chính là chủ tài khoản Facebook Nguyễn Bạch Dương, người đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3,1 tỷ đồng của ông T.