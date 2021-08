Bình Định: Chuyện những người “đỡ đẻ’ cho rùa biển

Tại xã Nhơn Hải có ba người đàn ông được người dân quý mến gọi là những “ông bố” của rùa biển đó là anh Nguyễn Tôn Xuân Sáng, thành viên Tổ chức cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Nhơn Hải và các anh ở Trạm Kiểm soát biên phòng Nhơn Hải. Trong cả 4 lượt rùa lên bãi đẻ trứng là cả 4 lần các anh đều có mặt để hỗ trợ rùa trong lúc rùa đẻ, di dời ổ trứng, đưa rùa mẹ về biển an toàn, hỗ trợ rùa con khi chúng nở.

Chia sẻ với phóng viên, anh Tạ Thanh Tuấn đang công tác tại Trạm Kiểm soát biên phòng Nhơn Hải kể lại: Trạm Kiểm soát biên phòng Nhơn Hải thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển, cùng tích cực chủ động tham gia với chính quyền địa phương và phối hợp với Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản của xã Nhơn Hải.

“Chúng tôi kịp thời phát hiện, bảo vệ an toàn cho các cá thể rùa biển lên bờ đẻ trứng và ấp nở. Trước đây vào năm 2018, tôi có tham gia một lần thả rùa về biển và tham gia “đỡ đẻ “4 lần trong năm nay. Có những hôm canh rùa đẻ xong, chúng tôi di dời ổ trứng luôn là đến khoảng 1h sáng mới xong nhưng không hề cảm thấy mệt. Tôi vui nhất khi nhìn ổ trứng mà chúng tôi chăm sóc bảo vệ đã nở. Các chú rùa con nở với tỉ lệ thành công cao là niềm hạnh phúc không của riêng chúng tôi mà của cả cộng đồng dân cư nơi đây”, anh Tạ Thanh Tuấn nói.

Theo người dân nơi đây cho hay, thời gian trước có nhiều người hay đào ổ trứng rùa để đem về ăn, nhưng từ 2008 đến nay, được sự tài trợ của các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước như: Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), Trung tâm nghiên cứu Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD), Quỹ môi trường toàn cầu (GEF SGP) của Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) và nguồn tài trợ của chính phủ Đức cho chương trình GEF SGP thông qua dự án GSI-ICCA triển khai tại 26 nước.