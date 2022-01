Bình Định "cầu cứu" Bộ GTVT xử lý ngập úng, sạt lở trên các quốc lộ

Cụ thể, đoạn quốc lộ 1A qua địa bàn khu vực Vạn Thuận (thuộc phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, Bình Định) bị ngập từ 0,5 đến gần 1m, gây chia cắt giao thông tạm thời. Nguyên nhân ngập lụt được xác định do cống thoát nước không đảm bảo khả năng thoát nước cho khu vực. Thực tế, đcoạn quốc lộ 1A qua địa bàn phường Trần Quang Diệu (TP Quy Nhơn) trong các đợt mưa lớn cũng bị ngập do có cống thoát nước và bên phải tuyến là hệ thống mương hở thu nước cần nạo vét, khơi thông.

Quốc lộ 1D đoạn qua phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn, Bình Định) sạt lở do mưa lớn.