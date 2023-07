Bình Định: Bắt kẻ giết bạn gái rồi vứt xác do ghen tuông

Chiều tối 19/7, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an huyện Phù Mỹ bắt Đặng Văn Em, được xác định là kẻ gây ra vụ án mạng tại khu phố Dương Liễu Đông, thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ.

Đặng Văn Em tại cơ quan điều tra. (Ảnh: N.GIANG)