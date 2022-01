Your browser does not support the audio element.

Cuộc thi "hoa hậu hổ" hài hước đang được độc giả Dân trí thích thú bình chọn. Ngoài những ứng cử viên sáng giá đã lộ diện như hổ Phú Thọ, hổ Bạc Liêu, không ít thí sinh mang khuôn mặt "bất chấp" khác đang dần lộ diện để đua tranh gắt gao "ngôi hậu".