Bình An hốc hác, Phương Nga khóc khi nhà gái về hết sau đưa dâu

Diễn viên Bình An và á hậu Phương Nga vừa làm lễ ăn hỏi sáng ngày 6/10. Sau đám hỏi vài ngày, cô dâu đăng tải Vlog tiết lộ những hình ảnh hậu trường đằng sau đám hỏi hoành tráng khiến fan cực kỳ thích thú.

Vlog ngày ăn hỏi Phương Nga và Bình An.

Được biết, trước ngày làm lễ ăn hỏi, Bùi Phương Nga vẫn phải đi học nhưng đã phải xin phép về sớm để chuẩn bị cho ngày trọng đại. Cô dâu sau đó cùng người nhà, bạn bè và họ hàng sửa soạn, lau dọn đến hơn 1h sáng và chỉ ngủ chút ít rồi phải dậy lúc 4h để trang điểm, sửa soạn trang phục.



Đội ngũ bê tráp của nhà gái toàn các người đẹp nổi tiếng như: hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Đỗ Thị Hà, á hậu Kiều Loan, Phương Anh, hoa khôi Thúy Vi, diễn viên Lương Thanh... Trong khi đó, Bình An cũng mời một số diễn viên như Trọng Lân, Đình Tú... giúp bê tráp.