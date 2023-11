Bình An chi tiền tỷ tặng xế hộp cho Phương Nga ngày sinh nhật, chuẩn quý ông chiều vợ nhất nhì showbiz

Có nghĩa là, trước đây khi hai người đi chơi thì đều phải sắp xếp thời gian để An đưa em về nhà và sau đó mới về nhà của An. Còn bây giờ hai người mà đi đâu, thậm chí là cả đi làm, đi chơi thì đều có thể muộn hơn một chút, về thẳng nhà của mình và hai người tự sắp xếp thời gian cho nhau. Thời gian cũng linh hoạt hơn nhưng bên cạnh đó cũng cần nhiều thời gian hơn để lo cho gia đình.



Phương Nga tiết lộ: "Bình An là tuýp người lãng mạn, rất hay làm mấy cái trò sến sẩm. Còn Nga thì lại là một người khá là khô khan và không hay thể hiện tình cảm. Nhưng mà bên cạnh An thì Nga biết An thích như vậy nên là nhiều lúc mình cũng biết cách để làm điều bất ngờ dành tặng An, để cho An cảm thấy vui. An cũng có những lúc sẽ lãng mạn với mình, còn đa phần sẽ thực tế hơn, bởi vì mình là tuýp người thích thực tế hơn và không thích lãng mạn quá".

Theo Gia Đình Việt Nam