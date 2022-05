Binance mở lại giao dịch LUNA và stablecoin UST

Trước đó, Changpeng Zhao (CZ), Giám đốc điều hành Binance đã chia sẻ quan điểm trên Twitter rằng sàn hủy niêm yết đồng LUNA do muốn bảo vệ người dùng khỏi các biến động giá lớn, do nguồn cung được in liên tục. Đồng thời, CZ tỏ ra không hài lòng với cách xử lý thiệt hại của đội ngũ dự án Terra.

“Phía Binance đã yêu cầu Terra khôi phục mạng lưới, đốt bớt LUNA và khôi phục mức neo giá 1 USD của stablecoin UST. Tuy nhiên, sàn giao dịch này không nhận được phản hồi từ dự án”, Changpeng Zhao, CEO Binance cho biết trên Twitter.

Đến 22h50 ngày 13/5 (giờ Việt Nam), CZ cập nhật rằng ông đã tham gia cuộc họp kéo dài 2 giờ với đội ngũ phát triển Terra. Đồng thời, chủ sàn tiền số Binance cho biết mọi việc đã có tiến triển và chuỗi khối của dự án đã hoạt động trở lại.