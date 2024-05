Billie Eilish nói 1 điều ám chỉ đến Taylor Swift, 'rắn chúa' lập tức 'chơi chiêu' dằn mặt đàn em?

Trở ngược về hồi cuối tháng 3, Billie Eilish từng có phát ngôn làm "chao đảo" cả thị trường âm nhạc. Đây cũng là nguyên do làm dấy lên xích mích giữa hai cộng đồng fan đình đám nhất hiện tại. Cụ thể, giọng ca Happier Than Ever "đụng chạm" cả nền công nghiệp âm nhạc, công khai chỉ trích vấn nạn ra nhiều version album vinyl. Trong bài phỏng vấn với Billboard, Billie Eilish bộc bạch muốn giảm thiểu sự tác động của cá nhân đến môi trường, thông qua việc phát hành các vật phẩm âm nhạc bằng chất liệu có thể tái chế.

Vừa qua, Billie Eilish phát hành album phòng thu thứ 3 trong sự nghiệp mang tên Hit Me Hard and Soft. Album nhanh chóng nhận được sự chú ý từ fan nhạc trên toàn thế giới và nhận về cơn mưa lời khen từ giới chuyên môn.



Năm 2023, Taylor Swift là nghệ sĩ người Mỹ đứng đầu doanh thu bán đĩa theo thống kê của IFPI. Do đó, Taylor bị cư dân mạng réo tên nhiều nhất làm các Swifties "mích lòng". Tuy chỉ trích việc phát hành nhiều phiên bản album, nhưng chính Billie Eilish cũng ra mắt đến tận 15 version cho Happier Than Ever. Với album mới nhất - Hit Me Hard and Soft, nữ ca sĩ Gen Z cũng ra 8 tận biến thể vinyl với chất liệu có thể tái chế. Vì điều này, fan Taylor chỉ trích Billie "tiêu chuẩn kép", chỉ biết nói suông.

Taylor Swift bị tố chèn ép đàn em

Sự vụ album vinyl chưa qua, Taylor Swift đã "đánh chiếm" làng nhạc với album mới nhất - The Tortured Poets Department vào cuối tháng 4. Cô khẳng định danh xưng "music industry" bằng càng phủ sóng toàn bộ BXH âm nhạc, phá hết mọi kỷ lục về streaming hiện có. Nhưng tham vọng không dừng lại ở đó, nhiều người chỉ ra Taylor Swift muốn giữ thế "độc tôn", vì vậy không ngại chiêu trò cản bước đồng nghiệp.



Billie Eilish tung album Hit Me Hard and Soft vào ngày 17/5, cùng ngày Taylor Swift ra mắt 3 phiên bản digital cho album The Tortured Poets Department. Trên nền tảng Twitter, các fan nhạc đồn đoán Taylor Swift cố tình ra nhạc để ngăn cản Billie Eilish tiến đến hạng #1. Trang tin HITDDS còn cho biết Taylor Swift thực sự muốn "chặn" Billie Eilish khỏi vị trí #1. Đồng thời dẫn lời một thành viên của team Billie Eilish nói rằng "Billie thực sự không quan tâm về vị trí của mình trên các bảng xếp hạng".



Taylor Swift ra mắt 3 phiên bản digital cho album The Tortured Poets Department, nhiều người đồn đoán "rắn chúa" muốn chặn #1 của đàn em