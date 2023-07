Bill Gates viết blog 3.000 chữ về nguy cơ của trí tuệ nhân tạo

Chính phủ khắp thế giới đang tìm cách quản lý AI. Gates ví nó như “giới hạn tốc độ và dây an toàn” trên xe hơi. “Không lâu sau khi chiếc xe đầu tiên chạy trên đường, đã có vụ đâm xe đầu tiên. Song, chúng ta không cấm xe, chúng ta áp dụng giới hạn tốc độ, tiêu chuẩn an toàn, yêu cầu bằng lái, luật cấm lái xe khi say rượu và các quy định đường sá khác”, ông viết.

Ông còn nhắc đến một rủi ro đi cùng với AI là “ảo giác” khi các mô hình như ChatGPT sáng tác ra sự thật, tài liệu và con người. Chẳng hạn, deepfake dùng AI để khiến mọi người tin vào các video mạo danh người khác và có thể dùng để lừa mọi người, can thiệp vào bầu cử. Ông đề xuất đưa ra quy định rõ ràng được phép tạo loại deepfake nào.

Ngoài ra, tỷ phú lo lắng khả năng AI tìm kiếm lỗ hổng phần mềm để tấn công máy tính, đồng thời gợi ý thành lập cơ quan quản lý toàn cầu tương tự Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế.

(Theo BI, CNBC)