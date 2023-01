Bill Gates dùng điện thoại gì?

Nhiều câu hỏi thú vị cũng xuất hiện trong chuyên mục Ask Me Anything ngày 12/1 của Bill Gates. Câu hỏi được ưa thích nhất của thành viên @bortodeeto, liên quan đến lý do vị tỷ phú mua nhiều đất nông nghiệp. Trả lời bên dưới, đồng sáng lập Microsoft cho rằng tỷ lệ đất mà ông sở hữu không cao.

"Tôi sở hữu chưa đến 1/4.000 lượng đất nông nghiệp tại Mỹ. Tôi đầu tư vào chúng với mục tiêu tăng năng suất và tạo ra nhiều việc làm. Không có kế hoạch lớn nào, trên thực tế mọi quyết định được đưa ra bởi đội ngũ đầu tư chuyên nghiệp", Gates chia sẻ.

Thành viên @B00TZILLA hỏi quan điểm của Gates về ChatGPT, chatbot do OpenAI phát triển. Ông trả lời ngắn gọn đó là "cái nhìn thoáng qua về những điều sắp đến", bày tỏ ấn tượng về cách tiếp cận này.

"Ông hào hứng về điều gì trong năm tới?", thành viên @DrTech101 hỏi. Trả lời bên dưới, Gates cho biết "đầu tiên là trở thành ông nội, thứ hai là một người bạn và cha tốt, thứ ba là những tiến bộ trong lĩnh vực sức khỏe và đổi mới khí hậu, thứ tư là giúp định hình sự phát triển của AI theo hướng tích cực".

Một câu hỏi khác thu hút hơn 7.300 lượt upvote có nội dung yêu cầu Gates "tìm người phụ trách phù hợp cho Halo Infinite (tựa game do Microsoft phát hành trên Xbox)". Dù vậy, câu hỏi không được nhân vật chính phản hồi.