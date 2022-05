Bill Gates cảnh báo về đại dịch tiếp theo có thể xuất hiện trong vòng 20 năm

Tỉ phú, nhà sáng lập Microsoft Bill Gates cảnh báo rằng đại dịch tiếp theo có thể trỗi dậy do một “chủng virus mà chúng ta đã biết”, trong một cuộc phỏng vấn với tờ El Diario hôm 29/5 vừa qua. Ông nói thêm rằng có 50% khả năng đại dịch tiếp theo sẽ xuất hiện trong vòng 20 năm. Ngoài một chủng virus đã biết, đại dịch tiếp theo có thể là một mầm bệnh do con người tạo ra, hay “thứ gì đó xuất hiện từ thế giới tự nhiên” do biến đổi khí hậu, ông nói. Được biết, các nỗ lực nhân đạo của Gates chủ yếu tập trung vào vaccine và biến đổi khí hậu.

Để ngăn chặn đại dịch tiếp theo xảy ra, các nước trên thế giới cần chi hàng tỉ USD để nghiên cứu các mầm bệnh có thể xuất hiện, Gates đề xuất, đồng thời kêu gọi thành lập một đội ngũ 3.000 chuyên gia để giải quyết vấn đề. Lực lượng tác chiến này từng được ông đề cập tới trong cuốn sách xuất bản hồi đầu tháng này, có tên GERM (Nhóm điều động và phản ứng dịch toàn cầu), sẽ được rót vốn thông qua Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), và tiêu tốn khoảng 1 tỉ USD/năm.

Mặc dù nhiều hãng truyền thông hiện nay cảnh báo rằng đậu mùa khỉ có thể trở thành đại dịch tiếp theo, nhưng Gates phản bác điều này, nhấn mạnh rằng “có rất ít khả năng” nó sẽ trở thành “đại dịch tiếp theo”. Tuy nhiên, ông cũng hoan nghênh việc các hãng truyền thông đưa tin dày đặc về bệnh đậu mùa khỉ, nói rằng “nếu không phải do đại dịch virus corona, đậu mùa khỉ thậm chí còn không lên được tin tức. Điều đó tốt.”

Tỉ phú Mỹ không hoàn toàn bác bỏ khả năng đậu mùa khỉ đột biến để trở thành một thứ gì đó nguy hiểm hơn, nói rằng việc duy trì sự cảnh giác là cần thiết bởi đã có hàng trăm trường hợp nhiễm virus này ở châu Âu. Ổ dịch đậu mùa khỉ đầu tiên xuất hiện ở châu Âu trong năm nay bắt nguồn từ một số người từng đến Tây Phi, nơi mà đậu mùa khỉ đang là dịch bệnh.

WHO, sau khi tổ chức một cuộc họp khẩn về đậu mùa khỉ trong tuần trước, đã gửi đi những thông điệp không rõ ràng về vấn đề này. Một quan chức thuộc WHO, Sylvie Briand, hôm thứ Sáu tuần trước nói rằng các ca nhiễm đậu mùa khỉ hiện nay chỉ là “phần nổi của tảng băng trôi” và rằng nhiều ca nhiễm khác vẫn chưa được phát hiện. Ông cũng nói rằng “đây không phải một bệnh dịch mà mọi người nên quá lo lắng” bởi nó không “lây lan nhanh” như COVID-19.