BigTech tăng cường biện pháp chống bóc lột và lạm dụng tình dục trẻ em trên không gian mạng

Vấn đề chống lại CSEA đang trở nên ngày càng phức tạp do nhu cầu cân bằng giữa sự an toàn của trẻ em với quyền riêng tư trực tuyến. Vấn đề trở nên trầm trọng hơn do sự phổ biến của các tài liệu liên quan đến trẻ em, bao gồm cả nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.

Năm 2022, Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra các quy định mới để chống lạm dụng tình dục trẻ em trên không gian mạng. Ủy ban châu Âu yêu cầu các công ty công nghệ quét tài liệu CSAM và đưa ra khuyến nghị về cách bảo vệ trẻ em khỏi những nội dung độc hại.

(theo Securitylab)