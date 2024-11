Big Tech có vô số lý do để run sợ trước ‘lựa chọn của Trump’

Tổng thống đắc cử Donald Trump đã lựa chọn một số nhân vật chỉ trích Big Tech cho những vị trí cao cấp trong chính quyền của mình. Tổng thống đắc cử Donald Trump lựa chọn Matt Gaetz làm Bộ trưởng Tư pháp và Brendan Carr làm người đứng đầu Ủy ban Truyền thông liên bang (FCC). Đây là những nhân vật thường xuyên chỉ trích các hãng công nghệ lớn như Google, Apple, Meta, Amazon và Microsoft. Brendan Carr Tổng thống Trump chọn Brendan Carr làm người đứng đầu FCC. Ảnh: Sipa USA Carr gọi một số công ty công nghệ lớn nhất là “tổ chức kiểm duyệt”. Từng phục vụ trong FCC, ông cho rằng FCC nên đi đầu trong việc loại bỏ Điều 230 – Đạo luật Chuẩn mực truyền thông, “tấm khiên” bảo vệ các công ty Internet trước việc chịu trách nhiệm cho những nội dung mà người dùng đăng tải. Là một đồng minh của Elon Musk, gần đây Carr viết bài bình luận trên Thời báo Phố Wall, chỉ trích FCC vì thu hồi số tiền tài trợ 885 triệu USD cho dịch vụ Internet vệ tinh Starlink. Dường như Carr sẽ dùng quyền lực mới để tìm cách nâng đỡ Starlink cũng như Kuiper. Ngoài ra, ông còn ủng hộ việc cấm TikTok, chính sách mà bản thân ông Trump theo đuổi ở nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên. Chưa rõ chính quyền mới của ông Trump sẽ xử lý TikTok ra sao khi sắp đến thời hạn công ty phải cắt đứt quan hệ với công ty mẹ Trung Quốc ByteDance. Matt Gaetz Ông Trump đề cử Matt Gaetz giữ chức Bộ trưởng Tư pháp. Ảnh: CQ Roll Call Cựu nghị sỹ Matt Gaetz nhiều năm chỉ trích Big Tech. Năm 2021, không lâu sau khi ông Trump bị các mạng xã hội cấm cửa do liên quan đến bạo động đồi Capitol, ông cho rằng các công ty công nghệ đang bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận của người Mỹ. Gaetz cũng kêu gọi thực thi chống độc quyền nghiêm khắc hơn, lập trường tương tự với Chủ tịch FCC Lina Khan hiện nay. Khi còn là thành viên của Quốc hội, năm 2020, ông cố gắng thông qua gói dự luật có thể nói là một trong những thay đổi lớn nhất đối với chống độc quyền trong hàng thập kỷ. Trong phiên điều trần của Ủy ban Tư pháp Hạ viện năm 2023, Gaetz bày tỏ lo ngại về sức mạnh độc quyền của Google, đồng thời động viên Jonathan Kanter – trợ lý Bộ trưởng Tư pháp phụ trách bộ phận chống độc quyền – tiếp tục theo đuổi các vụ việc như của Google. Elon Musk Elon Musk được mời đứng đầu Bộ Hiệu quả chính phủ. Ảnh: Bloomberg Elon Musk được ông Trump nhắm đến cho Bộ Hiệu quả chính phủ. Musk vừa là một lãnh đạo công nghệ nhưng vừa là một tiếng nói chỉ trích nổi bật. Ông thường sử dụng tầm ảnh hưởng trên X để tấn công các đối thủ như Google. Chẳng hạn, ông từng gợi ý rằng Google tham gia vào can thiệp bầu cử và cấm các kết quả tìm kiếm về ông Trump. Tỷ phú này còn tranh chấp với Apple và CEO Tim Cook. Đầu năm nay, ông dọa cấm tất cả thiết bị Apple tại các công ty của mình sau khi nhà sản xuất iPhone thông báo hợp tác với OpenAI, startup mà ông đồng sáng lập. JD Vance JD Vance, người được ông Trump chọn làm Phó Tổng thống Mỹ. Ảnh: Moneymaker JD Vance – người được ông Trump lựa chọn làm Phó Tổng thống – từ lâu đã muốn phá vỡ Big Tech. Ông cho biết những trải nghiệm của mình tại Silicon Valley đã dạy ông phải cảnh giác. Ông đặc biệt điểm tên Facebook và Apple vì việc làm ăn của họ dựa vào gắn chặt người dùng với các màn hình chứa đầy quảng cáo. Ông gọi các hãng công nghệ là “ký sinh trùng” của nền kinh tế. Ông kêu gọi giải tán Google và khen ngợi Chủ tịch FCC Lina Khan. Ông cũng vận động để loại bỏ Điều 230. (Theo Insider)