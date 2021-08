Big Hit hé lộ thêm về bản remix mới của BTS cho 'Butter' sau bao sóng gió: Phản ứng của nữ rapper Megan Thee Stallion ra sao?

Các fan cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi bản remix mới này của 'Butter' sẽ được phát hành sau những sóng gió vừa qua. Tuy nhiên người phấn khích hơn cả lúc này chính là Megan Thee Stallion. Nếu như nữ rapper nổi tiếng không đệ đơn kiện lên tòa thì có lẽ chúng ta đã không thể nghe được bản remix đặc biệt này của BTS cho 'Butter'.

Sau khi Big Hit đăng tải tweet thông báo phát hành ca khúc, Megan đã ngay lập tức retweet lại tất cả những tweet liên quan từ Big Hit và BTS. Ngoài ra Megan cũng đăng riêng một tweet quảng bá ca khúc với caption: '@BTS_twt X Thee HotGirl Coach 8/27 YALL READY'.

Sau đó cô còn đăng tải thêm một đoạn tweet khác trong sự xúc động: 'Y’all don’t even understand how excited I am' (Mọi người sẽ không hiểu được tôi đang cảm thấy phấn khích đến mức nào đâu' kèm theo rất nhiều emoji hình bơ, lửa cháy và gương mặt khóc.

Một số bình luận của Knet về màn hợp tác của BTS x Megan Thee Stallion:

- Wow!! Đỉnh quá vậy!!

- Nhưng mà Big Hit ém tin kỹ thật đó!! Đúng là chờ giải quyết xong xuôi mới công bố mà.

- Tò mò quá, muốn nghe ngay lập tức!!

- Ồ với Megan á? Nữ rapper feat trong 'WAP' đúng không?