'Biểu tượng sexy' Hàn Quốc bị chỉ trích vì vũ đạo tục tĩu, phản cảm

Mới đây, ca sĩ Hwasa, thành viên nhóm nhạc Mamamoo, có buổi biểu diễn tại Đại học Sungkyungwan, Hàn Quốc. Hwasa đã khuấy động chương trình với các ca khúc: Decalcomani, You Do It, Starry Night.

Ở bài Don’t Give với khách mời rapper Loco, Hwasa có động tác ngồi xuống với hai chân dang rộng và lắc lư theo nhịp điệu của bản nhạc. Nữ ca sĩ sau đó bất ngờ liếm hai ngón tay và di chuyển dọc thân mình.

Mặc dù hành động chỉ diễn ra trong khoảnh khắc rất ngắn nhưng đã vấp phải làn sóng chỉ trích gay gắt từ khán giả.