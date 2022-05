‘Biểu tượng điện ảnh Trung Quốc’ Tần Di qua đời

Tần Di được xem là lứa diễn viên nổi bật nhất của điện ảnh Trung Quốc trong thời kỳ đầu và được xem là "biểu tượng của nền phim ảnh". Trong sự nghiệp của mình, bà tham gia hơn 40 phim điện ảnh và nhiều dự án phim truyền hình với vô số vai diễn kinh điển. Những năm cuối đời, bà vẫn tích cực đóng phim, diễn kịch với dự án cuối cùng là dự án cộng đồng Everything is like you năm 2019.

Tần Di thời trẻ được ngợi ca về nhan sắc.