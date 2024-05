Biểu tình phản đối xung đột Gaza biến thành bạo động, hàng trăm người bị bắt giữ

Trước khi đụng độ xảy ra, một số quản lý tại UCLA cho rằng việc cắm trại trong khuôn viên trường là vi phạm quy định của trường đại học và kéo theo cả những người không liên quan đến khuôn viên trường. Sau đó, nhóm người phản đối hoạt động cắm trại biểu tình đã xông vào tấn công người biểu tình. Hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy trong nhóm tấn công có nhiều người đeo mặt nạ và một số người có vẻ như không phải sinh viên đã ném đồ vật, phá bỏ các hàng rào bằng gỗ và thép được dựng lên để che chắn cho khu trại. Nhóm này còn hô khẩu hiệu ủng hộ người Do Thái khi những người biểu tình ủng hộ Palestine cố gắng chống trả.

Ẩu đả xảy ra chỉ vài giờ sau khi cảnh sát bắt giữ một nhóm người chiếm tòa nhà ở chi nhánh Đại học Columbia tại New York và giải tán khu trại biểu tình trong khuôn viên trường này.

Tình trạng hỗn loạn cũng xảy ra tại Đại học Columbia chi nhánh New York, buộc lực lượng cảnh sát phải can thiệp, bắt nhiều người biểu tình chiếm giữ Hội trường Hamilton. Cảnh sát cũng giải tán khu cắm trại của người biểu tình trong khuôn viên trường. Thị trưởng New York, Eric Adams, cho biết cảnh sát đã bắt giữ khoảng 300 người liên quan.

Những vụ việc tại UCLA hay ở New York là một phần của phong trào biểu tình lớn hơn của sinh viên Mỹ kể từ khi làn sóng biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc hình thành tại nước này vào năm 2020. Các cuộc biểu tình lần này được tổ chức sau khi cuộc xung đột Hamas-Israel bùng phát ngày 7/10/2023. Những ngày gần đây, các sinh viên đã tổ chức tuần hành hoặc cắm trại trong khuôn viên của hàng chục trường trên cả nước nhằm phản đối cuộc xung đột ở Gaza và yêu cầu các trường dừng hợp tác với những công ty ủng hộ Chính phủ Israel. Nhiều trường đã phải gọi cảnh sát để lập lại trật tự.