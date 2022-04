Biểu hiện anh Tây khi ăn món đặc sản 'rùng mình' của Việt Nam

Mới đây, Will in Vienam đã chia sẻ một món ăn vô cùng độc đáo mà anh chàng được trải nghiệm, cụ thể là món sâu chít.

Will in Vietnam là một trong những anh chàng TikToker khá hot ở Việt Nam. TikTok của anh chàng này chủ yếu chia sẻ về cuộc sống tại Việt Nam, trong đó có rất nhiều clip miêu tả lại phản ứng cũng như review của anh khi ăn các món ăn Việt.

Your browser does not support the video tag.

Biểu hiện của anh Tây khi ăn món đặc sản "rùng mình" của Việt Nam.

Có thể thấy, khi ăn món sâu chít rang lá chanh, Will tỏ ra vô cùng hào hứng. Và như những gì mà video thể hiện, thì có vẻ như do thích quá nên Will ăn khá nhiều, lại còn nhảy múa bày tỏ sự thích thú nữa.