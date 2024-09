Biểu diễn trên không, nữ diễn viên đóng Hằng Nga va đập vào cần cẩu

Tại Trung Quốc, nữ diễn viên múa đang biểu diễn màn bay lên mặt trăng của Hằng Nga trên không đã vô tình va phải cần cẩu. May mắn là cô không bị thương nặng. Nữ diễn viên múa hóa thân thành Hằng Nga, biểu diễn khi treo người trên cao tại sự kiện Trung Thu ở Hà Nam (Trung Quốc) tối 16/9. Cô được giữ an toàn bằng hai dây cáp, được nối với cần cẩu để di chuyển. Trong khi làm động tác bay, nữ diễn viên gặp sự cố, phần thân người và đầu bị đập vào thành cần cẩu. Khán giả phía dưới hoảng hốt, nghe thấy tiếng va chạm rõ ràng. May mắn cô không choáng váng và nhanh chóng biểu diễn bình thường. Your browser does not support the video tag.

Nữ diễn viên múa va chạm vào cần cẩu trong quá trình biểu diễn trên không. Video: Sina. Theo đại diện ban tổ chức, nữ diễn viên được xác nhận là ổn sau khi kiểm tra. Các nhân viên giải thích rằng tại hiện trường sức gió lớn, thể trạng diễn viên gầy gò nên dẫn đến sự cố. “Ban đêm gió rất to và diễn viên tương đối gầy. Chúng tôi đã phát sóng trực tiếp toàn bộ sự kiện và cũng có các buổi phát lại. Không có vấn đề gì với diễn viên” - đại diện ban tổ chức nói. Đoạn video nhận được sự chú ý trên Weibo. Nhiều người nghi ngại công tác đảm bảo an toàn cho các diễn viên xiếc múa. Không ít ý kiến lo lắng vì diễn viên đang thực hiện động tác bay nhưng bất ngờ bị va đập mạnh. Một số người bất bình khi ban tổ chức đổ lỗi do hình thể diễn viên. Bên cạnh đó, đại diện nói video trên mạng có nhiều góc quay dẫn đến khán giả hiểu nhầm tính nghiêm trọng của sự việc. Họ khẳng định nữ diễn viên đang trong tình trạng sức khỏe tốt. Theo Tiền Phong