Biểu cảm 'tình thương mến thương' của MONO khi hát cùng Trúc Nhân

Gây bất ngờ nhất là màn song ca giữa MONO và Trúc Nhân bản hit Có Không Giữ Mất Đừng Tìm. Cụ thể khi Trúc Nhân chuẩn bị vào phần điệp khúc đầu tiên, MONO quay trở lại sân khấu để hòa giọng cùng đàn anh. MONO còn nắm chặt tay Trúc Nhân, thể hiện biểu cảm "dỗi hờn" để phù hợp với lời bài hát.

Clip Trúc Nhân và MONO song ca bản hit "Có Không Giữ Mất Đừng Tìm".