Biểu cảm thay đổi 180 độ của Jungkook (BTS) khi gặp Megan Thee Stallion khiến netizen bật cười: Trên stage cool ngầu, diễn xong lại bẽn lẽn núp sau leader

Hiện tại BTS đang có mặt ở Los Angeles, Mỹ để tổ chức concert 'BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA' (Viết tắt: PTD ON STAGE LA) với hình thức offline lần đầu tiên sau 2 năm trời bị gián đoạn vì tình hình dịch bệnh. Nhóm có tổng cộng 4 buổi biểu diễn được tổ chức tại Sân vận động SoFi (SoFi Stadium) lần lượt đã diễn ra vào các ngày 27 và 28/11, và sắp tới là ngày 1 và 2/12.

2 đêm diễn đầu tiên vào tháng 11 đã diễn ra thành công tốt đẹp khi BTS đã nhanh chóng trở thành chủ đề 'gây bão' trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên so với ngày đầu tiên thì ngày thứ 2 concert thậm chí còn bùng nổ hơn nữa với sự xuất hiện của nữ ca sĩ khách mời Megan Thee Stallion.

Xuất hiện tại concert 'PTD ON STAGE LA' vào hôm 28/11, Megan Thee Stallion đã giữ lời hứa sẽ trình diễn bản 'Butter' remix cùng BTS sau khi cô đã không thể diễn cùng nhóm tại lễ trao giải American Music Awards 2021. Megan xuất hiện với outfit hồng nổi bật nhưng lại được cắt xén vô cùng táo bạo, khoe vóc dáng body phồn thực như phong cách nào giờ mà nữ rapper vẫn theo đuổi. BTS và Megan đã mang đến một màn trình diễn 'Butter' còn cháy hơn cả bản gốc và khiến các fan vô cùng phấn khích.

Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, mặc dù BTS rõ ràng là không ngại 'quẩy' hết mình cùng Megan nhưng họ cũng có một chút sự ngượng ngùng. Lý do là bởi nữ rapper 'WAP' thật sự mang đến một khung cảnh bốc lửa, còn các chàng trai thì vốn dĩ là idol Kpop và rất ít khi hát cùng những nữ ca sĩ sexy đến vậy.

Dù vậy cũng như bao lần, thành viên cho thấy sự 'lật mặt như bánh tráng' rõ rệt nhất luôn luôn là... Jungkook. Trên sân khấu thì em út của BTS bỏ qua hết tất cả những sự ngại ngùng và trình diễn rất cool ngầu bên cạnh Megan Thee Stallion. Thế nhưng ngay khi vừa kết thúc màn trình diễn thì Jungkook liền trở nên bẽn lẽn, không dám đứng cạnh Megan, thậm chí còn đứng nép sát ở sau lưng trưởng nhóm RM.