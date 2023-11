Biểu cảm của BlackPink khi được Vua Charles nhắc tên trực tiếp

Nhiều video ghi lại biểu cảm của các thành viên khi được nhắc tên trong bữa tiệc được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Phản ứng của BlackPink khi được Vua Charles III nhắc tên.

Trở lại tháng 11/2021, tại Hội nghị thượng đỉnh COP26 ở Glasgow, Scotland, BlackPink đóng vai trò quan trọng với tư cách là đại sứ thiện chí và ủng hộ hành động vì khí hậu. Họ phát hành video kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới xem xét vấn đề biến đổi khí hậu một cách nghiêm túc và kêu gọi chống lại các mối đe dọa môi trường. Đây được xem là nỗ lực không ngừng nhằm nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu, phù hợp với vai trò đại sứ của họ tại COP26.