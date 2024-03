Biệt thự triệu đô liên quan Trịnh Xuân Thanh tại Tam Đảo giờ ra sao?

Trịnh Xuân Thanh sau đó thành lập Công ty TNHH đầu tư Mai Phương (Công ty Mai Phương), nhờ cha ruột đứng tên. Ông Thanh đề nghị Hồng chuyển nhượng lại khu đất này từ PVC Kinh Bắc sang cho Công ty Mai Phương với giá 23,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, Thanh mới chỉ trả 20,8 tỷ đồng, số tiền 3 tỷ đồng còn lại ông Thanh không trả.

Bên trong căn biệt thự rất vắng vẻ. Ảnh: Nhị Tiến

Tháng 8/2015, cha của Trịnh Xuân Thanh chuyển nhượng toàn bộ Công ty Mai Phương gồm cả thửa đất 3.400 m2 cho vợ của Thanh là bà Trần Dương Nga. Gần một năm sau, bà Nga tiếp tục chuyển nhượng toàn bộ tài sản Công ty Mai Phương cho ông Kiều Đào Lâm (trú tại Vĩnh Phúc) với giá 45 tỷ đồng.

Tháng 12/2019, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định tạm giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu đất 3.400 m2 do Công ty Mai Phương đứng tên.