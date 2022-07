Biệt thự trăm tỷ của Đoàn Di Băng bị trộm đột nhập như phim

Cách đây không lâu, Đoàn Di Băng từng gây sốc khi thuê dàn vệ sĩ lực lưỡng với vũ trang đầy đủ kè kè theo khắp mọi nơi. Mới đầu, mọi người còn thấy lạ sau đó dần dần chuyển qua chỉ trích vì cho rằng nữ đại gia quận 7 làm lố, cố tình thu hút sự chú ý.



Lực lượng vệ sĩ cực khủng nhà Đoàn Di Băng.

Tuy nhiên cách đây ít giờ, bà xã đại gia Nguyễn Quốc Vũ chia sẻ lý do thật về việc chi cả trăm triệu thuê vệ sĩ khiến netizen cực bất ngờ. Đó là do căn biệt thự trăm tỷ của cô bị trộm ghé thăm 2 lần liên tiếp.