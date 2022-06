Biệt thự "khủng" của ông Chu Ngọc Anh có bị kê biên tài sản?

Thắc mắc tương tự cũng được dư luận đặt ra khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở của ông Nguyễn Thanh Long- cựu Bộ trưởng Bộ Y tế - ở khu liền kề số 671 Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Theo thông báo của Bộ Công an, mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, ngày 7/6 Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Đồng thời, ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với: ông Chu Ngọc Anh, ông Phạm Công Tạc về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí"; ông Nguyễn Thanh Long về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

"Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo triệt để thu hồi cho Nhà nước"- thông báo của Bộ Công an cho hay.

Sáng 8/6, trao đổi với PV Dân trí dưới góc độ pháp luật, một lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự Hà Nội cho rằng các quy định về kê biên, phong tỏa tài sản của bị can ngay từ giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử đã khá đầy đủ, rõ ràng.